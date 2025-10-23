Puebla capital renueva luminarias y recupera espacios comunitarios

Del 15 de octubre de 2024 a la fecha, el Gobierno de la Ciudad de Puebla ha llevado a cabo una profunda transformación urbana para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la capital, comentó el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina.

En comparecencia ante la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, conformada por Leobardo Rodríguez Juárez, Georgina Ruiz Toledo, Guadalupe Arrubarrena García, Mariela Solís Rondero y Manuel Durán Gómez, el funcionario expuso que la administración que encabeza Pepe Chedraui Budib puso en marcha el programa “Puebla Brilla” con un despliegue sin precedentes en las 17 juntas auxiliares.

Precisó que, a la fecha, fueron modernizadas 18 mil 101 luminarias e instalados 705 nuevos puntos de luz LED. Gracias a esta inversión de 184 millones 375 mil pesos, se impactó positivamente en la vida de 471 mil 497 personas, quienes hoy cuentan con entornos más seguros y mejor iluminados.

Aunado a lo anterior, fueron realizadas 16 mil 674 reparaciones correctivas para asegurar la continuidad del servicio y se han pintado 7 mil 640 postes para mejorar la imagen urbana en todo el municipio.

Gómez Medina indicó que la estrategia “Senderos de Paz” logró recuperar y embellecer 624 espacios comunitarios urbanos, convirtiéndolos en puntos de encuentro y convivencia familiar.

Dijo que dicha labor fue complementada con 2 mil 122 acciones de mantenimiento en parques y mil 377 intervenciones en vialidades para tener calles transitables y áreas verdes funcionales.

Recuperación del patrimonio histórico

El secretario de Servicios Públicos comentó que la recuperación del patrimonio histórico también ha sido una prioridad para el Gobierno de la Ciudad. Una de las iniciativas destacadas fue la intervención del Panteón Municipal.

Con más de 139 mil visitantes registrados durante eventos conmemorativos, este espacio fue objeto de una dignificación que abarcó 145 mil 966 metros cuadrados. Las acciones incluyeron la reparación de nichos, fuentes y piletas, lo que impactó directamente en la experiencia y bienestar de 109 mil personas beneficiadas.

Asimismo, dijo que hubo mantenimiento a las 80 fuentes a cargo del municipio con 428 jornadas de limpieza profunda y 7 mil 218 supervisiones y retiros de residuos.

Gómez Medina refrendó que la instancia a su cargo no dejará de trabajar para construir una capital más segura, iluminada y con una renovada imagen urbana para todas y todos.

En la comparecencia estuvieron las regidoras y regidores Alondra Méndez Luis, Bertha Villavicencio Ramos, Ivon Enríquez, Mayte Rivera Vivanco, Vanesa López Silva, Andrés Cerón Salas, Carlos Montiel Solana, Francisco Ayala Gutiérrez, Gabriel Biestro Medinilla y Rodrigo Durán Herrera.

