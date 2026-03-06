Lupita Cuautle entrega obra de adoquinamiento en San Antonio Cacalotepec

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la entrega de la obra de adoquinamiento en Avenida San Juan, en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las familias de la zona.

Durante el evento, la edil destacó que el desarrollo de infraestructura urbana forma parte de una agenda de gobierno enfocada en construir espacios públicos más seguros, funcionales y equitativos para las y los sanandreseños.

Asimismo, subrayó la importancia de esta vialidad para la comunidad, ya que mejora la conectividad de la zona y facilitará el acceso hacia la Vía Atlixcáyotl, una de las principales arterias de movilidad en la zona metropolitana.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, mencionó que la obra contempló trabajos integrales que incluyeron la colocación de dos mil 450 metros cuadrados de piso de adocreto hexagonal, así como la construcción de 570 metros de guarniciones y 769 metros de banquetas, lo que contribuirá a mejorar la circulación vehicular y peatonal en la vialidad.

Los trabajos también contemplaron la instalación de 353 metros de tubería hidráulica, 35 tomas domiciliarias, 310 metros de tubería sanitaria y 35 descargas domiciliarias, además de la construcción de registros sanitarios y pozos de visita.

Para reforzar la seguridad, se colocaron 17 postes de alumbrado público y señalización horizontal y vertical, que incluye cruces peatonales y elementos de protección vial.

