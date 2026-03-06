Atlixco invita a jornada gratuita de esterilización canina y felina

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a participar en la Jornada de Esterilización Canina y Felina, una acción que promueve la tenencia responsable y el bienestar de los animales de compañía.

La jornada se realizará este viernes 6 de marzo, de 9:00 a 13:00 horas, en el Fraccionamiento Valle Real Polígono II, en el área verde, donde se brindarán servicios gratuitos de esterilización, consulta médica preventiva y desparasitación.

Cabe destacar que en lo que va de 2026, el Centro Municipal de Adopción y Bienestar Animal ha realizado 640 esterilizaciones, fortaleciendo las acciones para el control de la población animal en el municipio.

