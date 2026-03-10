CONDUSEF atendió más de 8 mil reclamaciones en Guanajuato durante 2025

En 2025, Guanajuato concentró el 3.6% de las reclamaciones a nivel nacional; los 8 mil 921 casos atendidos reflejaron una ligera disminución del 3.1% en comparación con el año anterior.

De las reclamaciones en Guanajuato, el 68.2% se atendieron por Gestión Electrónica, que es un procedimiento ágil y accesible, a través del cual la CONDUSEF promueve que las instituciones financieras ofrezcan respuestas claras y oportunas en plazos reducidos, en favor de los usuarios; por su parte, el 19.6% fueron realizadas por las Prácticas de cobranza indebida, que son aquellas que tienen que ver con las acciones de despachos de cobranza.

Por sector, la Banca Múltiple acumuló el 59.2% de las reclamaciones, seguida de las Sociedades de Información Crediticia con 11.3% y las Aseguradoras con el 11.1%.

En la Banca Múltiple (BM) las quejas se concentraron principalmente en “Consumos no reconocidos”, “Consumos vía internet no reconocidos” y en las “Transferencias electrónicas no reconocidas”, causas que en conjunto representaron 33.6% del total de reclamaciones registradas en la entidad.

En cuanto a los productos financieros de la BM, las reclamaciones estuvieron vinculadas a tarjeta de crédito, tarjeta de débito y crédito personal, que acumularon el 75.0% de las quejas recibidas.

Datos destacados

De las reclamaciones totales registradas de esta entidad, el 47.2% fue presentada por mujeres y el 52.8% por hombres.

fue presentada por mujeres y el por hombres. Los productos más reclamados por el segmento de las personas adultas mayores fueron la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y el reporte de crédito especial.

fueron la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y el reporte de crédito especial. Del total de reclamaciones recibidas en el Estado de Guanajuato, el 26.4% estuvo relacionado con un posible fraude, principalmente por consumos no reconocidos y consumos vía internet no reconocidos.

estuvo relacionado con un posible fraude, principalmente por La resolución favorable al usuario se ubicó de manera global en 41.2%.

Con el objetivo de facilitar la atención a las y los usuarios, la CONDUSEF pone a disposición diversos canales a través de su página de internet, entre ellos: el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) para reportar malas prácticas, el Chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) y el correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.

La CONDUSEF recuerda que todos sus trámites son completamente gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Se exhorta a la población a mantenerse alerta ante cualquier persona que solicite dinero para realizar trámites a nombre de esta Comisión.

