Colapso de edificio en la CDMX deja un trabajador sin vida

El colapso de un edificio en demolición dejó una persona muerta y otra más lesionada la tarde de este lunes 9 de marzo en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, cuatro trabajadores se encontraban dentro del edificio. Uno de ellos fue rescatado con vida y trasladado a un hospital, mientras que otro fue localizado sin vida entre los escombros.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó el fallecimiento durante las labores de búsqueda y rescate e informó que los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.

Más tarde, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acudió a la zona para supervisar los trabajos y señaló que dos personas permanecen atrapadas bajo los escombros.

En un mensaje difundido en redes sociales, detalló que los equipos de emergencia mantendrán las labores durante la noche para localizar a las personas que continúan atrapadas en la zona.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, explicó que el inmueble se encontraba en proceso de demolición, debido a daños por el sismo de 2017.

