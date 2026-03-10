Piden cerrar relleno sanitario de Chiltepeque; acusan daños ambientales

Integrantes del colectivo “Yo seré su voz” anunciaron que presentarán denuncias penales y ambientales contra quien resulte responsable de la operación del relleno sanitario de Chiltepeque, al considerar que existen violaciones a los derechos humanos relacionados con la salud y el medio ambiente.

Activistas e habitantes de la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla informaron que cuentan con pruebas y documentación que presentarán ante autoridades nacionales e instancias ambientales internacionales, con el objetivo de que se investiguen los daños que —aseguran— ha generado el relleno sanitario de Chiltepeque en comunidades vecinas durante los casi 32 años que lleva en funcionamiento.

Asimismo, los inconformes cuestionaron el actuar de la empresa encargada del sitio, a la que acusan de continuar ampliando el área destinada a la disposición de residuos en más hectáreas de la zona, a pesar de las denuncias presentadas desde 2024. Por ello, exigen la clausura definitiva del relleno sanitario mediante recursos legales y denuncias ante organismos internacionales.

Indicaron que las denuncias son revisadas por un abogado especializado en derecho penal ambiental y que ya iniciaron acercamientos con organizaciones internacionales, al considerar que el impacto del problema trasciende el ámbito local y podría involucrar a países como Estados Unidos y Canadá.

Durante la conferencia, habitantes de Santo Tomás Chautla rechazaron que su protesta tenga un trasfondo político y acusaron a las autoridades de intentar desviar la atención del problema. Señalaron que la inconformidad de los pobladores de la zona aledaña al relleno sanitario se remonta a varios años, debido a las afectaciones que —afirman— han padecido e incluso, aseguran, han derivado en la pérdida de vidas.

