Ariadna Ayala invita a evento para promover artesanías locales

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía y visitantes a participar en “Manos con Historia, Manos que Crean”, un evento que busca reconocer y respaldar el trabajo de las y los artesanos del municipio.

La actividad se realizará los días 14 y 15 de marzo a partir de las 10:00 h en la Plaza de Armas de Atlixco, donde artesanas y artesanos locales exhibirán y ofrecerán piezas elaboradas con técnicas tradicionales que forman parte de la identidad cultural de la región.

Esta iniciativa promueve el consumo local y la valoración del trabajo artesanal, destacando la creatividad, el talento y la historia que cada pieza representa para las familias atlixquenses.

