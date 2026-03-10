Zacatlán recibe Feria de Paz con servicios y prevención del delito

A Zacatlán llegó la Feria de Paz, una iniciativa de los Gobiernos Federal y Estatal, para reforzar la seguridad, trabajar desde la prevención del delito, fortaleciendo el tejido social y sembrando bienestar, al fomentar la sana convivencia a través de los servicios de las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante el evento inaugural, el subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Estado, Pablo Salazar Vicentello, mencionó que esta feria es parte de la estrategia nacional de seguridad, donde las dependencias de los tres niveles de gobierno ofrecen estos espacios de atención de manera integral, para atender las necesidades de las comunidades.

De esta forma, se aborda la seguridad no solo desde las acciones policiales, sino también desde la prevención del delito, la reconstrucción del tejido social, fomentando el bienestar, el diálogo con la ciudadanía y bajo la visión humanista de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Por su parte, la presidenta municipal, Bety Sánchez, resaltó que con estas ferias se acercan los servicios a las comunidades, apoyando a quienes menos tienen, porque así no hacen traslados largos para acceder a estos beneficios.

En esta Feria de Paz participaron dependencias federales, estatales y municipales, ofreciendo 15 servicios, además de canje de armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para evitar violencia.

En el evento estuvieron presentes los delegados de las microrregiones 02 y 03 de Puebla, como: Elid Alvarado, delegado de Gobernación de Huauchinango; Luis Ángel Carrasco, delegado de Gobernación de Chignahuapan; Leslie González, delegada de Bienestar en la región de Chignahuapan; Angélica Ávila, delegada del SEDIF en la zona de Huauchinango.

Esta feria también se realizará este martes 10 de marzo con servicios como:

Tamizaje de presión arterial

Tamizaje de detección de diabetes mellitus

Taller de mermeladas

Taller de jabones artesanales

Taller de velas aromáticas

Planetario y Dr. Burbuja

Circuito infantil

Te recomendamos: