Atropellan a dos mujeres en la colonia Leobardo Coca; conductor huye

Dos mujeres fueron atropelladas la tarde de este lunes en la colonia Leobardo Coca por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad.

Los hechos ocurrieron en la intersección de la calle 5 de Febrero y 2.ª de Juárez. De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo involucrado impactó a las dos mujeres y posteriormente huyó del lugar, dejándolas tendidas sobre la vía pública.

Testigos del incidente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes brindaron atención médica a las víctimas.

Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla y personal de Vialidad Municipal acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y realizar las diligencias correspondientes.

En el lugar se desplegó un operativo para tratar de localizar al conductor responsable del percance. Hasta el momento se desconoce la identidad de las dos mujeres, así como su estado de salud.

Editor: César A. García

