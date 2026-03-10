Regresa primer grupo de poblanos varados en Jerusalén

Un primer grupo de mexicanos que permanecían varados en Jerusalén, Israel, tras su peregrinación a Tierra Santa está de regreso en el país, entre ellos nueve de 21 poblanos que formaron parte del viaje. El traslado se concretó gracias a las gestiones del Gobierno del Estado de Puebla, la Embajada de México en Israel y la Arquidiócesis poblana.

El párroco Alfredo Rodríguez Cárcamo, quien encabezó la peregrinación a Tierra Santa, informó que el 28 de febrero comenzaron las complicaciones durante su estancia, tras el cierre del espacio aéreo y la activación de alertas que obligaban a resguardarse en refugios, situación que impidió su salida de la región.

Ante este escenario, iniciaron gestiones para retornar a México y, gracias a la respuesta del Gobierno del Estado de Puebla, la Arquidiócesis poblana y diversos feligreses, fue posible cubrir gastos imprevistos derivados de la contingencia.

“No había comida y tampoco podíamos salir”, relató el párroco al recordar los momentos que vivieron en Jerusalén. Señaló que, pese a la situación, una vez más quedó demostrado el valor de la solidaridad entre los mexicanos. “Ahora que estamos en casa, nos consideramos afortunados”.

Por su parte, el señor Everardo Céspedes López, integrante del grupo de 36 mexicanos que permaneció varios días en Jerusalén debido al conflicto bélico en la región, detalló que el retorno se realizó mediante un traslado terrestre hacia El Cairo, en Egipto; posteriormente viajaron a Madrid, España, y finalmente a México. “Gracias por el apoyo. Gracias a Dios, la mayoría ya estamos en Puebla; no sabíamos qué iba a pasar”, expresó.

Everardo Céspedes reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier para lograr que las y los poblanos regresaran con bien, luego de los momentos de incertidumbre que vivieron. “Sonaban las alarmas por la noche y tocaban las puertas para que bajáramos al refugio; una vez ahí, lo único que se escuchaba eran las sirenas”, narró.

Se espera que el próximo lunes esté de regreso en sus hogares el tercer bloque de personas, entre ellos los 12 poblanos restantes.

