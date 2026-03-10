Laura Artemisa llama a romper las barreras entre mujeres

“Defendamos nuestras diferencias. No tenemos que pensar igual, no tenemos que ser iguales. Quienes todavía viven en condiciones de vulnerabilidad necesitan de la solidaridad de todas las demás; por eso lo que sí tenemos que hacer es seguir caminando unidas, fuertes, y también queremos el apoyo de hombres valientes, inteligentes, que sepan luchar a nuestro lado”, aseguró la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García, en el marco del Panel Vértice “En honor a las mujeres líderes”, realizado por la Universidad Anáhuac.

El liderazgo femenino y la sororidad con las mujeres que enfrentan condiciones de vulnerabilidad marcaron el mensaje de Laura Artemisa García ante la comunidad universitaria.

También ahí, la secretaria de Bienestar destacó que la lucha por la igualdad exige respeto a la diversidad de pensamiento, así como mayor respaldo entre mujeres para abrir más espacios de participación y decisión.

Destacó que el gobernador Alejandro Armenta trabaja para garantizar una vida libre de violencia. “A muestra están las casas Carmen Serdán, espacios donde las mujeres pueden encontrar asesoría, acompañamiento, atención cuando son violentadas, porque el principal objetivo es disminuir los índices de feminicidios, como ya ocurrió”, dijo. Asimismo, señaló que se debe reformar el sistema judicial para garantizar la aplicación de la ley en defensa de las mujeres.

Durante el encuentro, Laura Artemisa García subrayó el momento histórico que vive México con una mujer al frente del país, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la Doctora Claudia Sheinbaum, “lo que representa un mensaje muy poderoso sobre el alcance del liderazgo femenino, que una mujer esté al frente de los ejércitos de nuestro país. Si eso se puede, está más que demostrado que podemos ser lo que queramos”, afirmó.

La titular de Bienestar también llamó a las jóvenes a defender sus sueños, a construir una verdadera red de apoyo entre mujeres para derribar los obstáculos que aún persisten en distintos espacios.

“Sean lo que ustedes quieran ser. No permitan que las limiten. Van a llegar tan lejos como quieran. Evitamos barreras entre nosotras. Si hay una mujer en el centro, decidan por una mujer, apoyen a una mujer, cuiden a una mujer. Tenemos que ser verdaderamente sororas para seguir caminando juntas”, señaló.

Finalmente, Laura Artemisa García Chávez afirmó que el presente y futuro del país requiere unidad entre mujeres para consolidar una sociedad más justa e igualitaria: “Sigamos construyendo juntas. Una junto a la otra, porque es tiempo de mujeres”, concluyó.

La participación de la secretaria se enmarca en la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier de impulsar políticas que fortalezcan el bienestar, la igualdad y el liderazgo de las mujeres poblanas, en sintonía con el proyecto de transformación nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

