Congreso firma convenio con IMSS para descuentos vacacionales

Con la finalidad de otorgar descuentos a las y los trabajadores del Poder Legislativo en los Centros Vacacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS y el Congreso del Estado firmaron un convenio de colaboración.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, señaló que el beneficio aplica para diversos centros vacacionales de la región. El legislador resaltó la apertura del IMSS para mantener el trabajo coordinado y generar beneficios en favor de las personas.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Celia Bonaga Ruiz destacó la importancia de reconocer el trabajo que realiza el personal del Congreso; al mismo tiempo, la apertura institucional para construir un acuerdo que permita fortalecer la convivencia y el trabajo colaborativo, así como poner en el centro a las y los ciudadanos.

“Este convenio permitirá que las y los trabajadores del Congreso del Estado, así como mis compañeros diputados podamos acceder a descuentos en los centros vacacionales del IMSS, espacios diseñados para el descanso, la recreación, la convivencia familiar, lugares que no solo promueven el esparcimiento, sino también la salud, la cultura y el bienestar”, expuso.

Por su parte, la gerente general del Centro Vacacional del IMSS en Atlixco, Metepec, Aleida Galicia Moreno, explicó que este convenio fortalece la relación institucional basada en la colaboración, la confianza y el reconocimiento al trabajo diario de quienes sirven al Estado de Puebla.

Finalmente, detalló que los beneficios aplicarán en los Centros Vacacionales de Metepec en Atlixco, de Oaxtepec en Morelos, así como el de Malintzi y La Trinidad en Tlaxcala.

En el evento estuvieron presentes las diputadas Elisa Limon Balderrabano y Ana Laura Gómez Ramírez, así como el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera.

