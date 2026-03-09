Congreso de Puebla nombra “Elena Garro” al antiguo Salón de Protocolo

Gracias al impulso de las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y Norma Estela Pimentel Méndez, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado llevó a cabo la develación de la placa con la que el Salón de Protocolo de la Antigua Sede del Poder Legislativo fue nombrado oficialmente como “Elena Garro”, en reconocimiento a la destacada escritora, dramaturga, periodista y activista poblana.

Durante el evento, que contó con la presencia del gobernador Alejandro Armenta, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, señaló que este recinto no solo debe ser un espacio de deliberación política, sino también un lugar donde la memoria cultural y las voces de las mujeres tengan presencia y permanencia.

“Que este lugar sea un espacio de diálogo y reflexión; un lugar donde la palabra siga teniendo la fuerza de construir comunidad y fortalecer nuestra vida democrática”, afirmó el diputado.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta destacó que el recinto alterno del Poder Legislativo debe consolidarse no solo como un espacio de deliberación política, sino también como un lugar que fortalezca la memoria cultural y promueva la presencia y permanencia de las voces de las mujeres. En este sentido, reiteró la invitación a continuar impulsando acciones y actividades que contribuyan a visibilizar la participación y aportación de las mujeres poblanas dentro de la vida pública y cultural.

El gobernador refrendó el compromiso de su administración para seguir avanzando en favor de la libertad y el empoderamiento de las mujeres, ya que solo así se podrá fortalecer a la sociedad, a las familias y a las instituciones.

En su mensaje, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas destacó que este Salón de Protocolo es un espacio de poder simbólico y real, “por lo que darle el nombre de Elena Garro significa comprometernos a que las voces de las mujeres también tengan un lugar, para que la igualdad pase de ser un enunciado en la pared a una práctica en el día a día”, lo cual cobra especial relevancia en el primer Congreso del Estado que cuenta con más mujeres que hombres en su fuerza laboral.

Asimismo, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez señaló que la designación del Salón de Protocolo con el nombre de la escritora poblana tiene un significado enorme, “porque durante mucho tiempo las mujeres estuvimos ausentes de los nombres, de los espacios, de las calles, de los libros, de la historia y de los lugares donde se toman las decisiones. Nombrar hoy al Salón de Protocolo Elena Garro es un acto de memoria viva. Es reconocer a una escritora poblana cuya obra transformó la literatura mexicana y abrió nuevas maneras de comprender el tiempo, la historia y la vida cotidiana en este país”, afirmó.

Como parte de las actividades conmemorativas, en representación del Grupo Cultural Elenista, Diana Hernández Juárez impartió una conferencia de divulgación sobre Elena Garro, mientras que Elvira Ruiz Vivanco presentó una lectura dramatizada dedicada a la vida y obra de la autora.

El evento también fue presidido por el secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Elías Lozada Ortega; el secretario de Arte y Cultura del Estado, Fritz Glockner Corte, y la titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, Daniela Mier Bañuelos.

Asimismo, se contó con la asistencia de diputadas y diputados de la LXII Legislatura, académicas e integrantes de la comunidad cultural, quienes destacaron la importancia de reconocer el legado de una de las figuras más relevantes de la literatura mexicana.

