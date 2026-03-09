Buscan que asesinato de Araceli Vázquez sea juzgado como feminicidio

La familia de Araceli Vázquez Barranco tendrá que volver a los tribunales de Puebla para aportar “más pruebas” y que el asesino de la joven sea sentenciado como feminicida, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara la revisión de un amparo directo que pudo evitar la revictimización.

Integrantes de la Clínica Jurídica Minerva de la IBERO Puebla explicaron que, aunque la madre de Araceli, Amada Barranco, ganó un amparo en el Tercer Tribunal Colegiado, la sentencia no incluyó que el caso se reconociera como feminicidio.

La determinación fue que se repusiera el procedimiento penal y se recabaran más pruebas, con lo cual Amada no estuvo conforme.

De esta manera, acudió a la SCJN, en la que planteó que el Tribunal Colegiado no juzgó con perspectiva de género, pues de lo contrario habría reconocido que el proceso fue discriminatorio.

Te puede interesar: Puebla vive un 9M sin paro laboral de mujeres

Por otra parte, explicaron los especialistas, consideraron que el Tribunal fue omiso al no estudiar el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque le pidieron hacerlo, ya que ese artículo fue el que usaron para decir que Araceli no sufrió acoso previo a su asesinato, ya que justificaron que esto se podía comprobar solo si la víctima terminaba en suicidio, depresión o aislamiento.

Por ello, la Clínica Jurídica Minerva pedía analizarlo y declarar que es violatorio de derechos humanos; sin embargo, a la SCJN no le pareció lo suficientemente relevante para discutirlo.

Colectivas como Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia calificaron de preocupante y alarmante que la SCJN, que preside Hugo Aguilar, no quisiera fijar un criterio.

Amada lleva más de 12 años buscando justicia para su hija Araceli, asesinada el 13 de noviembre en su propia casa por su expareja Javier Mauricio en el municipio de Acajete, Puebla, quien logró reducir la pena en prisión de 35 años a 27 años y seis meses de prisión, por lo que Amada exige que se incremente la pena y sea juzgado como feminicidio y no homicidio doloso.

Editor: César A. García

Te recomendamos: