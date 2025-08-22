Hallan dos cuerpos con mensaje amenazante en el Centro Histórico

La madrugada de este viernes fueron encontrados dos cuerpos sin vida envueltos en plástico y abandonados en pleno Centro Histórico de Puebla, acompañados de un mensaje de amenaza.

La operadora del 911 recibió un reporte ciudadano sobre la presencia de dos bultos con forma humana en el cruce de la 16 Poniente y 3 Norte.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para realizar la primera inspección, confirmando que los bultos contenían los cuerpos sin vida de dos personas.

Se presume que ambas víctimas eran hombres que presentaban múltiples huellas de tortura. Además, la escena estaba acompañada por un mensaje de advertencia dirigido a una agrupación de ambulantes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las diligencias correspondientes y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cadáveres, trasladándolos a un anfiteatro en calidad de desconocidos.

El caso permanece bajo investigación ministerial, y ya se analizan las imágenes de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

