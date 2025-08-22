Detienen a tres presuntos narcomenudistas en Balcones del Sur

En Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvo a tres presuntos narcomenudistas tras denuncias anónimas al 089. La intervención ocurrió en la colonia Balcones del Sur.

Los detenidos son Carlos N., alias “El Carroñas” de 24 años; Alejandro N., alias “El Gera” de 29 años; y Nazario N. de 48 años. Durante la operación, se aseguraron más de 130 envoltorios con metanfetamina, marihuana y cocaína, así como un arma de fuego y una pistola de fulminantes.

Carlos N. tiene antecedentes penales por robo, mientras que Nazario N. tiene registros por delitos contra la salud. La SSP hace un llamado a la ciudadanía para reportar actividades ilícitas de manera anónima a través de la línea 089, disponible las 24 horas.

El Gobierno del Estado de Puebla, bajo la dirección de Alejandro Armenta, refuerza las acciones de vigilancia para combatir la distribución de sustancias ilícitas.