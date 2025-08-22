Conductor intenta ganarle al tren y es arrollado en Puebla

Una intensa movilización de elementos de seguridad se presentó la tarde de este jueves, debido a que el conductor de un vehículo Chevrolet blanco fue arrollado por el tren al intentar ganarle el paso, pero sin lograrlo.

El incidente ocurrió en Vía Puebla esquina 18 Poniente, a la altura de “La Coca”. Según testigos, el conductor intentaba cruzar la avenida cuando, al escuchar el sonido de la locomotora, creyó que podría ganarle el paso.

El vehículo fue arrastrado varios metros, causando daños materiales. Al lugar acudieron personal de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención al conductor, que resultó con golpes leves.

Agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y enviaron la unidad al corralón con apoyo de una grúa.

