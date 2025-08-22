Inundaciones dejan vocho y tractocamión varados bajo puente Finsa

Por segundo día consecutivo, una fuerte lluvia, acompañada en algunas zonas de granizo, sorprendió a habitantes de colonias poblanas y municipios de la zona metropolitana, generando nuevamente afectaciones viales, encharcamientos severos y vehículos varados en distintos puntos.

La lluvia comenzó alrededor de las 17:00 horas, con nubes negras en el cielo poblano; la precipitación sorprendió a automovilistas y peatones.

Calles como Vía Atlixcáyotl, Angelópolis, 25 Poniente, 24 Sur y nuevamente el bulevar Vicente Suárez registraron inundaciones parciales, lo que provocó nula visibilidad y dificultó el avance vehicular.

📹 Ligeras anegaciones por #lluvia en 16 de Septiembre y 123 Ote/Pte, en San Bartolo. pic.twitter.com/YNVVFOQTOa — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 22, 2025

Sin embargo, en el municipio de Cuautlancingo se presentó una situación crítica a la altura del puente del parque industrial FINSA, debajo de la autopista México-Puebla, luego de que un vehículo tipo “Vocho” y un tractocamión quedaron varados debido a la inundación que cubrió por completo el paso vehicular. En el caso del Vocho, el agua casi cubrió por completo el automóvil atrapado.

La situación provocó la intervención de elementos de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para realizar labores de desazolve del agua acumulada, la cual se produjo tras el colapso del sistema de alcantarillado en dicha zona, que es de alto flujo pluvial.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia en otras zonas susceptibles a inundaciones, tanto en Cuautlancingo como en la capital poblana.

#AHORA ⚡ Un vochito y un tráiler atrapado el saldo de la lluvia en el bajo puente de Finsa.



Personal de Protección Civil Municipal ya se encuentra en el lugar. pic.twitter.com/G0Xjr6cmGx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 22, 2025

Te recomendamos: