Detienen a una mujer por arrastrar a su hija en calles de Tehuacán

Una mujer identificada como Paloma, fue detenida por la Policía Municipal de Tehuacán por violencia familiar y alteración del orden público, luego de ser descubierta golpeando a su hija de dos años de edad en la vía pública.

Agentes de la policía notaron que la mujer en cuestión caminaba por la calle 2 Oriente con altura de la 25 Norte, arrastrando a una infanta, por lo que se acercaron y en ese momento, ciudadanos les hicieron saber que la fémina se había arrojado contra autos, golpeado puertas y agredido a la menor.

Ante esta situación, los uniformados pidieron a la mujer que soltara la a la niña, quien se encontraba semidesnuda y con visibles lesiones sangrantes y moretones; no obstante, su madre se tornó violenta.

A través de la petición de una “Patrulla Naranja” especializada en los temas relacionados con las mujeres e infantes, los especialistas intervinieron, pusieron a salvo a la menor y la mujer fue detenida.

El caso fue turnado a un Ministerio Público, mientras que el DIF Municipal resguardó a la menor y la trasladaron a sus instalaciones para recibir atención médica y psicológica.

Presuntamente se constató que la madre en cuestión se encontraba bajo el influjo de narcóticos al momento de su detención y se busca a otros familiares que pudiera hacerse cargo de la niña agraviada.

Editor: Renato León

