En Izúcar intentan linchar a presunto ladrón

La tarde de este jueves, en la comunidad de La Galarza, perteneciente a Izúcar de Matamoros, vecinos intentaron linchar a un hombre que presuntamente ingresó a varias casas para robar pertenencias, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El sujeto fue captado sacando objetos de distintos domicilios en la zona llamada Casahuatera, lo que alertó a los habitantes, quienes de inmediato se organizaron para detenerlo. Los vecinos, enardecidos por lo ocurrido, intentaron hacer justicia por propia mano y amagaron con lincharlo.

Al lugar de los hechos arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, quienes intervinieron para evitar que la situación escalara, pues los vecinos ya tenían gasolina y cerillos para rociar al hombre y prenderle fuego. A pesar de que las autoridades intentaron salvarlo, los habitantes se mostraron agresivos con los uniformados; finalmente lograron resguardar al individuo y trasladarlo bajo custodia.

Hasta el momento se desconoce si el hombre permanece detenido o cuál será su situación legal. Mientras tanto, los vecinos exigen mayor seguridad en la comunidad ante los constantes hechos delictivos y señalaron que, en una próxima ocasión, tomarían justicia por propia mano.

Te recomendamos: