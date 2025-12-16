Bety Sánchez entrega reconocimiento Juan José Otero a 77 alumnos

El Ayuntamiento de Zacatlán reconoció a las y los alumnos más destacados del municipio, pues este día la presidenta municipal, Bety Sánchez, entregó el reconocimiento Juan José Otero.

Este reconocimiento se entregó en el marco de los 178 años de la declaratoria de Zacatlán como ciudad, hecha por el exgobernador provisional del Estado, Juan José Otero, en 1847.

En esta ceremonia, fueron reconocidos 77 alumnas y alumnos: 43 de primaria, 14 de secundaria y 20 de educación media-superior, a fin de motivarlos para que continúen con ese aprovechamiento.

En su mensaje, Bety Sánchez dijo que la educación abre las puertas, genera oportunidades y una mejor calidad de vida. Además, agradeció a las madres y padres de familia por hacer un gran esfuerzo para que sus hijas e hijos salgan adelante.

Te recomendamos: