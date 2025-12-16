Concierto Ecos de Navidad reúne a familias en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, en conjunto con el Sindicato Mártires 7 de Enero, llevó a cabo el Concierto Ecos de Navidad que amenizó la Banda Sinfónica Municipal con un repertorio musical navideño, para fortalecer la identidad cultural, con el propósito de crear espacios de convivencia familiar para los texmeluquenses.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, agradeció a los trabajadores de la fábrica de El Carmen por el espacio facilitado para que las familias texmeluquenses pudieran disfrutar de las luces y la magia de esta temporada; reiteró que a través de este concierto navideño, el gobierno municipal impulsa la cultura.

El Secretario del Sindicato Mártires 7 de enero de San Martín Texmelucan, Gustavo Morales Tlayeca, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a las autoridades municipales por impulsar actividades de unión familiar como este concierto que ya se está convirtiendo en una tradición.

El presidente municipal, acompañado de la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Karla González Martínez; la Regidora de Turismo y Cultura, Erika Elvira Andrade Valencia; el Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura, José Luis Domínguez Sánchez; la Directora de Turismo y Cultura, Lourdes Ocaña Gallegos; el Secretario del Sindicato Mártires 7 de Enero, Gustavo Morales Tlayeca, y el Organizador de Navidad en El Carmen 2025, Tomás Bustamante Sevilla, entregaron reconocimientos a los empresarios que se sumaron para llevar a cabo el Concierto Ecos de Navidad.

Te recomendamos: