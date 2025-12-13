Texmelucan pone en marcha operativo de Fiestas Decembrinas

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla y Fuerzas Federales, inició el Operativo de Fiestas Decembrinas, reforzando la vigilancia en puntos vulnerables y realizando recorridos en carreteras que atraviesan por el municipio.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, reiteró el compromiso con los texmeluquenses para fortalecer la seguridad pública, a través de la presencia policiaca con la integración de 34 nuevas patrullas, con mejor equipo y con elementos policiacos mejor capacitados.

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Kevin Rembrandt Bernal Pérez, señaló que este operativo busca proteger la seguridad pública de la ciudadanía, de los visitantes y de la gente que transita por las carreteras del municipio, gracias a la sincronización permanente entre los tres órdenes de gobierno, y se mantendrá en constante vigilancia las 24 horas hasta el término de las festividades.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con los texmeluquenses para impulsar acciones que permitan reforzar la seguridad pública en el municipio durante las festividades decembrinas.

