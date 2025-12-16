Capturan a asaltante de cuentahabiente en plaza comercial de Texmelucan

Elementos de la Policía del estado de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan lograron la detención de un presunto asaltante de cuentahabiente en una conocida plaza comercial.

Tras recibir una llamada en los números de emergencia, en la que se reportaba un intento de robo a un cuentahabiente de una institución bancaria en conocida plaza comercial de Texmelucan, los efectivos implementaron el protocolo correspondiente para dar con el paradero del presunto delincuente.

Elementos de Seguridad Pública del Estado y del Municipio lograron la detención del presunto asaltante; asimismo, en el lugar donde fue asegurado se encontró un arma de fuego con la que presuntamente intentó cometer el delito.

El presunto delincuente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, toda vez que la parte afectada no quiso proceder a realizar la denuncia.

El Gobierno Municipal exhorta a la población a solicitar acompañamiento policial para realizar sus transacciones bancarias, el mismo que no tiene costo, y reportar a las autoridades correspondientes si detectan algo sospechoso a su alrededor.

Te recomendamos: