Texmelucan inaugura pavimentación en la avenida Aquiles Serdán

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aquiles Serdán en la comunidad de Santa María Moyotzingo, la cual conecta con San Jerónimo Tianguismanalco, beneficiando a más de 30 mil personas, la misma que tuvo una inversión de más de 12 millones 500 mil pesos.

En su intervención, el alcalde Juan Manuel Alonso puntualizó que estos trabajos responden a las necesidades prioritarias de las comunidades, dignificando la imagen urbana, brindando mejores calles para seguridad de los transeúntes y agilizando la movilidad ante situaciones de riesgo; además, dio a conocer que en esta avenida también se realizaron trabajos de mantenimiento en luminarias con el objetivo de fortalecer la seguridad pública.

Por su parte, el Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Carlos Llohol Reyes Mota, detalló que esta obra incluyó la construcción de banquetas, así como la construcción de pavimento hidráulico, trabajos de pintura para señalética y mantenimiento de luminarias, en cumplimiento a los compromisos del Gobierno Municipal.

Los presidentes auxiliares de Moyotzingo y Tianguismanalco, Alan Montes Solís y Mauricio Cante García, respectivamente, agradecieron a las autoridades municipales por la disposición de trabajar coordinadamente en obras que mejoran la infraestructura de las comunidades y reiteraron su compromiso de continuar trabajando en beneficio de las familias texmeluquenses.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso, cortó el listón inaugural, acompañado de regidoras y regidores, de los presidentes auxiliares de Moyotzingo y Tianguismanalco, así como de funcionarios del gobierno municipal.

Con estas acciones, se mejora la imagen y movilidad en el municipio, además de brindar vialidades más seguras en beneficio de las familias texmeluquenses.

Te recomendamos: