Gobierno de Puebla invierte en mejoras para 107 escuelas

El gobernador Alejandro Armenta encabezó en el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz la entrega de apoyos del programa “Por Amor a Puebla: ¡Rehabilitemos Juntos tu Escuela!”, una estrategia que impulsa mejoras directas en la infraestructura educativa, en colaboración con comunidades escolares, que incluyen al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Durante la ceremonia, el mandatario subrayó que cada acción a favor de las instituciones educativas fortalece la formación de niñas, niños y jóvenes, quienes encontrarán condiciones adecuadas para su aprendizaje.

El evento resaltó la cercanía del gobierno estatal con las familias y reafirmó la visión de paz, bienestar y confianza impulsada junto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador reafirmó que Puebla tiene el clúster educativo más importante después de la Ciudad de México, y es la segunda entidad con mayor nivel de oportunidades educativas a nivel superior. “Aquí se forman generaciones de toda la República y de muchos lugares del mundo. El nivel educativo es extraordinario, por eso la presidenta de México aprobó que los proyectos de desarrollo tecnológico que ella promueve, para lograr la soberanía tecnológica, se realicen en Puebla”.

El secretario de Educación, Manuel Viveros, informó que el programa beneficiará a 41 mil 220 alumnas y alumnos de 107 escuelas del municipio de Puebla, mediante la entrega de cubetas de pintura y de impermeabilizante, con una inversión de 5 millones 358 mil pesos. Precisó que esta intervención responde a la necesidad de recuperar salones, techos y áreas comunes con apoyo directo de los comités escolares.

En su intervención, el presidente municipal, Pepe Chedraui, resaltó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para consolidar espacios educativos seguros, donde la infraestructura adecuada abre oportunidades y fortalece el futuro de la capital. Señaló que estas obras generan confianza en las familias al saber que las escuelas poseen condiciones óptimas.

El delegado federal de Bienestar, Rodrigo Abdala, explicó que el programa federal “La Escuela es Nuestra” complementa el esfuerzo estatal al permitir que los padres de familia administren los recursos destinados a la mejora de los planteles. Destacó que esta participación comunitaria fomenta corresponsabilidad y empodera a las comunidades educativas para decidir lo que más necesitan.

Por su parte, el director del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz, Alejandro Núñez Quiroz, agradeció los apoyos recibidos y expresó que la dignificación de los espacios escolares impulsa el desarrollo integral del alumnado. Reconoció que la rehabilitación de aulas, baños, celdas solares y sistemas de captación pluvial fortalece el proceso de enseñanza y refleja el compromiso del gobierno estatal con la educación pública.

El programa “Rehabilitemos Juntos tu Escuela” reafirma la apuesta del gobierno estatal por entornos educativos dignos, seguros y funcionales. Con estas acciones, Puebla avanza hacia escuelas que generan sentido de pertenencia, favorecen el aprendizaje y sostienen la confianza de miles de familias que ven en la educación la base de un futuro en paz.

