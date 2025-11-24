Néstor Camarillo busca sumar perfiles del PAN a MC en Puebla

Tras desfondar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador Néstor Camarillo Medina busca atraer a figuras claves del PAN en Puebla para sumarlas a Movimiento Ciudadano (MC).

En entrevista, el legislador federal reconoció que mantiene una relación cercana con diversos actores panistas y confirmó que ha invitado al expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a unirse al partido naranja.

Aunque remarcó que hasta el momento no hay algo concreto y la decisión recae en Rivera Pérez, MC valoraría positivamente su incorporación.

Apuntó que actualmente Lalo Rivera tiene un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, pero consideró que es un cuadro político poco valorado en su partido.

“Él sabe que, aunque no es mi función, sino de la coordinadora Fedrha Suriano y del coordinador Jorge Álvarez Máynez, pero si en mis manos estuviera, claro que Lalo es bienvenido, porque vemos una dirigencia de Acción Nacional preocupada por golpear a los suyos que cuidándolos”, comentó el senador.

Te puede interesar: MC proyecta triplicar su votación en Puebla para elecciones 2027

Además, Néstor Camarillo dijo que tiene identificados a otros perfiles valiosos dentro del PAN que podrían fortalecer a Movimiento Ciudadano en el estado.

Entre ellos mencionó al diputado local, Rafael Micalco Méndez; la exlegisladora federal, Ana Teresa Aranda Orozco, y la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres.

Respecto a la presidenta municipal de San Andrés Cholula, la calificó como una “gran presidenta municipal” y la consideró como la “única alcaldesa de oposición en el estado”.

El exdirigente del PRI adelantó que, si bien aún no ha formalizado la invitación, la buscará más adelante para proponerle sumarse a las filas de MC.

“Lupita Cuautle es de Acción Nacional, pero ella es una gran presidenta municipal, tiene un gran gobierno (…) creo que sí valdría la pena más adelante hablar con ella”, agregó.

Editor: César A. García

Te recomendamos: