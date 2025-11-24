Ordenan auditoría a concesión del servicio de limpia en Puebla capital

El gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó realizar una auditoría integral a la concesión de recolección y manejo de residuos del Ayuntamiento de Puebla, ante las constantes quejas ciudadanas por la acumulación de basura en diversas zonas de la capital.

El mandatario afirmó que personalmente ha observado “montoneras de basura”, a pesar de que el Ayuntamiento paga a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PALA) para recolectar los desechos en la capital poblana.

Enfatizó que la empresa beneficiada “no es de Puebla” y acusó que su propietario “vive en otra parte de la República, por eso –dijo– no le importa que la ciudad esté sucia.

Incluso, afirmó que el presidente municipal, Pepe Chedraui, debe comunicarse “casi todos los días” con el concesionario para pedirle que cumpla con el servicio.

Por ello, instruyó al secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, a iniciar una auditoría a la concesión del servicio de limpia y advirtió que se actuará “con todo el rigor” para verificar que la empresa cumpla con la prestación del servicio.

“Si quieren hacer negocio, está bien, es válido, pero que vengan a limpiar y a cumplir con sus obligaciones en el estado de Puebla”, sostuvo.

Adelantó que, en tanto se resuelve esta situación, su administración trabajará en mejorar el servicio de limpieza para atender las demandas de la población.

Que Agua de Puebla cumpla o deje la concesión: Armenta

Durante su visita al Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz para la entrega de apoyos, Alejandro Armenta también criticó que la empresa Agua de Puebla siga sin resolver la falta de suministro en diferentes colonias, pues acusó que dicha institución solo recibe el vital líquido una vez a la semana.

Sostuvo que la administración estatal se encuentra revisando el título de concesión para obligar a la empresa a que garantice el abastecimiento de agua en los polígonos territoriales que le corresponde o, de lo contrario, “deje la concesión”.

“¿Para qué quiere la concesión si no sirve para dar el agua? Nosotros no estamos en el Gobierno para beneficiar a los negocios de esas empresas que recibieron una concesión”, aseveró.

Para aminorar dicha situación, dijo que su administración comprará 100 pipas el próximo año para dotar de agua a las colonias más necesitadas de la capital poblana.

“Tiene a colonias abandonadas; en lo que se atiende y se resuelve la revisión de la concesión, los ciudadanos no tienen por qué seguir sufriendo la falta de agua y el próximo año nuestro objetivo es que todo Puebla tenga agua“, expresó.

