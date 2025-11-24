Imparten Diplomado en Estrategias de Intervención Psicopedagógica en el Aula

El Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”, del Congreso del Estado, lleva a cabo el diplomado “Estrategias de Intervención Psicopedagógica en el Aula para la Inclusión Educativa Fase 2”, con el propósito de brindar conocimientos neurocientíficos al personal docente para que fortalezca sus capacidades en el manejo del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en su versión 3.0.

En esta fase participaron 23 docentes, entre maestras de grupo, directivas y figuras técnico-pedagógicas comprometidas con la mejora continua. El director del Instituto, Oscar Emilio Carranza León, señaló que se pretende promover el desarrollo profesional docente para generar insumos para futuras propuestas legislativas en materia de inclusión educativa y formación continua.

Te recomendamos: