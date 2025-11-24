San Andrés Cholula se pronuncia tras el accidente en la Vía Atlixcáyotl

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, se pronunció respecto al exhorto dirigido a ella y al Ayuntamiento, con el propósito de informar con transparencia y objetividad a la sociedad sobre el lamentable accidente por exceso de velocidad ocurrido el fin de semana en la Vía Atlixcáyotl.

Cuautle expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas fatales y manifestó su apoyo a la persona hospitalizada.

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, señaló, realiza operativos permanentes en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para inhibir accidentes relacionados con exceso de velocidad. Como ejemplo, recordó que el 28 de agosto se informó a la opinión pública sobre un operativo en el que se aseguraron 19 vehículos.

Respecto al accidente en cuestión, la presidenta municipal informó que, al llegar al lugar, personal paramédico de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula (SSPPC) observó que el incidente estaba siendo atendido por policías estatales, mientras que la atención médica fue proporcionada por Protección Civil de Puebla y bomberos estatales.

Destacó que no se permitió a los elementos de San Andrés Cholula acercarse para obtener información detallada. Asimismo, reafirmó que el Ayuntamiento siempre ha mostrado voluntad y compromiso para trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los municipios de la zona metropolitana.

La edil aseguró que el Ayuntamiento asumirá la responsabilidad que le corresponda, aun cuando el accidente ocurrió en el municipio de Puebla, conforme al decreto publicado en el Periódico Oficial el 9 de diciembre de 2013.

El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula reiteró su disposición para continuar fortaleciendo la seguridad y prevenir accidentes, fomentando el uso responsable de las vías públicas y la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas.

Como presidenta municipal, Lupita Cuautle reafirmó su compromiso de colaborar estrechamente con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los municipios de la región metropolitana.

Finalmente, reiteró públicamente su respeto a las instituciones del Gobierno del Estado de Puebla y, en especial, expresó su respeto al gobernador Alejandro Armenta Mier, con quien mantiene una relación de sana colaboración.

