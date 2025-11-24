SMDIF Puebla invita a donar chamarras durante la temporada invernal

En el marco de la campaña “Puebla te Abriga: Dona una Chamarra”, la directora de Protección de Derechos del DIF Puebla Capital, Estefanía Lazcano, exhortó a las familias poblanas a donar una chamarra para niñas, niños, jóvenes o personas adultas; nueva o en buen estado, iniciativa que impulsa la presidenta del Patronato, MariElise Budib, y que estará vigente hasta el próximo 12 de diciembre.
“En el Centro de Día enseñamos que la solidaridad se aprende con el ejemplo. Por ello te invitamos a sumarte a esta gran campaña; recuerda que nuestro centro de acopio se encuentra sobre Calle 14 “A” Sur No. 3912, colonia Rincón Anzures”, señaló Estefanía Lazcano.
Cabe señalar que las aportaciones serán recibidas de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Adicionalmente, el organismo aperturó cuatro centros de acopio en: Unidad Médica Integral (Avenida Eduardo Cue Merlo No. 201, San Baltazar Campeche), Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (Avenida 11 Sur No. 11901, Cuarta Sección de Bio Parque Agua Santa), Oficinas Centrales del SMDIF (Cerrada Francisco I. Madero No. 413, San Baltazar Campeche) y el Teatro de la Ciudad (Avenida Juan de Palafox y Mendoza No. 14, Centro Histórico).