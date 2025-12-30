Sancionan a 120 conductores por exceso de velocidad en Puebla

Como resultado del operativo “Monitor Vial”, implementado por el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, hasta el 29 de diciembre se aplicaron sanciones a 120 conductores por exceder los límites de velocidad. De este total, 108 corresponden a infractores reincidentes y únicamente 12 cometieron la falta por primera vez, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, a fin de salvaguardar la vida.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, hizo un llamado enérgico a las y los conductores a tomar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de seguridad vial y subrayó que su administración no se deslinda de su deber; por el contrario, trabaja para proteger la vida de las y los poblanos.

Sobre la práctica de algunos ciudadanos de clonar placas de otros estados, para evadir la normativa de tránsito y cometer infracciones, lo que en muchos casos ha derivado en tragedias, el mandatario estatal advirtió que cuando la autoridad actúe con sanciones o detenciones, entonces “no se llamen víctimas a quienes cometen delitos“.

Cabe recordar que con la finalidad de garantizar la seguridad de la población y sancionar a conductores con placas foráneas que exceden los límites de velocidad, el Gobierno del Estado puso en marcha el operativo en vialidades como la Recta a Cholula, Periférico Ecológico y Vía Atlixcáyotl.

El dispositivo implementado por la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de la Dirección de Agentes de Proximidad Vial y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), previene accidentes de tránsito y a su vez protege a peatones y automovilistas.

Previo al operativo, la Secretaría de Movilidad y Transporte informó que tienen reportadas más de 5 millones de infracciones de vehículos que transitan a exceso de velocidad, de los cuales, más de 4 millones corresponden a matrículas de otros estados como Tlaxcala y Estado de México.

