SSP brindó atención tras daños a propiedad de exedil de Palmar de Bravo

La noche de este lunes 29 de diciembre, sujetos a bordo de motocicletas ingresaron a viviendas y provocaron daños a vehículos propiedad del expresidente municipal de Palmar de Bravo, Adán Silva Valeriano, quien no resultó lesionado. Los hechos ocurrieron en dos juntas auxiliares del municipio.

De acuerdo con informes policiales, un primer grupo de hombres intentó robar al interior de un inmueble ubicado en la junta auxiliar de La Purísima de Bravo, donde la pronta reacción de ciudadanos y autoridades evitó afectaciones mayores. Posteriormente, presuntamente los mismos individuos se dirigieron a una casa habitación en la junta auxiliar de Cuacnopalan, donde provocaron un incendio.

Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil acudieron de manera coordinada al segundo sitio, donde solo se registraron daños materiales a dos camionetas, una Chevrolet pickup color verde y una Ford pickup color negro, sin que se reportaran personas lesionadas.

Personal de la Secretaría de Gobernación se mantuvo en comunicación con autoridades municipales, estatales y con el afectado desde el inicio de los incidentes.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para establecer el móvil de los hechos y detener a los responsables.

