Más de 100 delfines mueren en Matamoros por pesca ilegal

En 2025, las costas de Matamoros, Tamaulipas, enfrentaron una grave crisis ambiental tras la muerte de más de 100 delfines, un hecho que organizaciones ambientalistas atribuyen principalmente a la pesca furtiva y a prácticas pesqueras ilegales. Los hallazgos se concentraron en zonas como Playa Bagdad, donde los cuerpos de los cetáceos fueron localizados a lo largo del año, encendiendo las alertas sobre el deterioro del ecosistema marino en el Golfo de México.

De acuerdo con reportes de activistas y especialistas, muchos de los delfines presentaban signos evidentes de intervención humana, como cortes provocados por objetos punzocortantes o lesiones asociadas al enmalle en redes de pesca. En varios casos, se trataba de artes de pesca abandonadas o utilizadas fuera de la normativa, una práctica común dentro de la pesca ilegal que representa una amenaza directa para la fauna marina.

Organizaciones como Conibio Global han documentado estos casos y advierten que los delfines son especies indicadoras de la salud ambiental. Su muerte masiva no solo afecta a la biodiversidad, sino que refleja un problema estructural en el control y vigilancia de las actividades pesqueras en la región. El aumento de estos decesos sugiere una presión creciente sobre el ecosistema costero.

Te puede interesar: Cambio climático amenaza con reducir poblaciones de renos y caribúes

Ante esta situación, colectivos ambientales han exigido la intervención inmediata de autoridades como la PROFEPA y la Secretaría de Marina, para reforzar la vigilancia marítima y aplicar sanciones más severas contra quienes practican la pesca furtiva. También han pedido mayor coordinación entre dependencias para evitar que estos delitos ambientales continúen sin consecuencias.

Especialistas subrayan que la solución también requiere la participación del sector pesquero local, promoviendo prácticas responsables y sostenibles. De no tomarse medidas firmes, la muerte de delfines en Matamoros podría repetirse en los próximos años, agravando el daño ambiental y comprometiendo el futuro de los recursos marinos en la región.

Te recomendamos: