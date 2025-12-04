SEDIF entrega 2 mdp para reequipar Casa del Abue

Con el objetivo de procurar el cuidado y la comodidad de los adultos mayores que son atendidos en el Centro de Gerontología Casa del Abue, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, entregó dos cheques de un millón de pesos cada uno, para reequipar los espacios de panadería, taller de cocina, comprar computadoras y mobiliario para las oficinas administrativas, y servicio de podología, así como equipo de audio y de fisiatría.

En su mensaje, destacó que para ella y para su esposo, el gobernador Alejandro Armenta, el cuidado y protección de las y los abuelitos es una prioridad. “Tengan la seguridad de que seguiremos con el trabajo diario para que se sientan valorados y acompañados”, expresó.

Por su parte, el director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, informó los avances de las dos nuevas casas del Abue que tendrá Puebla capital: la segunda casa se encuentra en Torres de Mayorazgo, lleva un avance de construcción del 85 por ciento y será inaugurada por el mandatario Alejandro Armenta y la presidenta Ceci Arellano en este mes; mientras que la tercera se empezará a construir en diciembre 2025 y se terminará en marzo del 2026. Se ubicará en la colonia Lomas de San Miguel, en un espacio de 6 mil metros cuadrados. “Vamos a cerrar el año con 214 Estancias de Día, localizadas en 138 municipios en las que más de 10 mil abuelitos son atendidos cada día”, añadió.

Entre un ambiente de alegría, música y baile, las y los abuelitos recibieron de manos de la presidenta Ceci Arellano y el director general del organismo, apoyos que son parte del programa de obra comunitaria: 400 sillas apilables, tres juegos de mesa de jardín, cuatro ventiladores tipo tambor de alta potencia, 20 más tipo torre, cinco despachadores de agua y un tanque estacionario de gas, entre otros materiales que representan un paso hacia un espacio más digno, cómodo y funcional.

De la misma manera se entregaron sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas, como parte de los beneficios y con el mensaje claro a cada una de las y los presentes: “No están solas ni solos”. Las y los usuarios agradecieron los apoyos otorgados a la Casa del Abue, al sentirse protegidos y escuchados por el Gobierno del Estado de Puebla.

Te recomendamos: