Atlixco inicia rehabilitación del puente en Tenextepec-La Soledad Morelos

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, dio inicio a la rehabilitación del puente alcantarilla en el tramo Tenextepec–La Soledad Morelos, una obra largamente solicitada por la comunidad.

Durante el arranque, subrayó que su administración ejerce una política humanista, enfocada en resolver problemas reales con transparencia y apego a la ley. Reiteró que las obras públicas deben garantizar calidad, confianza y una mejora tangible en la vida de las familias.

La rehabilitación contempla 231.94 m² de intervención y beneficiará directamente a más de mil 250 habitantes, fortaleciendo la movilidad y la conectividad regional.

El edil de Huaquechula reconoció el respaldo de Ariadna Ayala y afirmó que este puente será clave para mejorar el acceso y salida hacia Atlixco.

