SOSAPACH inicia sustitución de alcantarillado en Barrio La Magdalena

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH), en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, dio inicio a la obra de sustitución de la red de alcantarillado y descargas sanitarias en el Barrio de La Magdalena, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la calidad de los servicios públicos en beneficio de la población.

El banderazo de arranque fue encabezado por la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, acompañada por el director del SOSAPACH, Francisco Flores Campos, reafirmando el compromiso institucional de atender zonas prioritarias en materia de agua y saneamiento.

Los trabajos se llevarán a cabo en la calle 3 Sur, entre 27 y 23 Poniente, donde se sustituirán 209 metros lineales de alcantarillado sanitario, se renovarán 28 descargas sanitarias y se realizará la repavimentación de 225 metros cuadrados, como parte de las acciones encaminadas a mejorar el funcionamiento de la red sanitaria del municipio.

La obra tendrá una duración aproximada de 30 días y beneficiará directamente a 200 habitantes, además de una población indirecta estimada en 2 mil 500 personas.

El director del SOSAPACH destacó que estas acciones forman parte de un plan integral para atender puntos críticos y garantizar servicios públicos eficientes, en alineación con la visión impulsada por la presidenta municipal.

Durante su participación, la presidenta Tonantzin Fernández subrayó la importancia de fortalecer los barrios de la cabecera municipal, al recordar que administraciones pasadas mantuvieron rezagada esta zona en materia de drenaje. Señaló que la renovación de la infraestructura sanitaria en La Magdalena es prioritaria para atender necesidades históricas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Tras el arranque de obra, las autoridades realizaron un recorrido por la calle 23 Poniente para supervisar otras intervenciones en proceso y verificar el avance de las acciones que se ejecutan en la zona.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula y el SOSAPACH reafirman su compromiso de fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar los servicios públicos, trabajando de manera coordinada para el bienestar de las familias cholultecas.

