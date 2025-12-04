Cuautlancingo lanza “Operativo Convoy” para fortalecer seguridad

Para fortalecer la vigilancia y prevención del delito con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva, garantizar un entorno seguro y pacífico, así como mantener el orden público en Cuautlancingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil inició la implementación del “Operativo Convoy”.

Este consiste en recorrer el municipio los lunes y miércoles como complemento de las acciones desarrolladas en conjunto con los gobiernos estatal y federal.

Participarán:

5 patrullas municipales nuevas

1 patrulla de la Guardia Nacional

1 patrulla de la SEDENA

Por instrucción del presidente municipal Omar Muñoz, mediante el operativo se reforzarán los patrullajes en zonas identificadas con mayor incidencia delictiva, en puntos estratégicos y en focos rojos; se aumentará la presencia policial para incrementar la capacidad de respuesta ante delitos y emergencias, se implementará tecnología avanzada y se buscará la participación activa de la ciudadanía, fomentando la cultura de la seguridad y la protección civil.

En coordinación con el departamento de Normatividad y Giros Comerciales, se vigilará que los establecimientos cuenten con su documentación en regla y no infrinjan bajo ningún concepto la ley.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso con el combate a la delincuencia y con procurar el bienestar y la seguridad de los habitantes.

