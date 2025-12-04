Estudiante repara billetes en Gaza ante falta de efectivo

Un estudiante de Gaza se ha vuelto clave para la economía local al reparar billetes deteriorados, práctica necesaria porque no han entrado billetes nuevos al enclave desde hace más de dos años. Trabaja en mercados y puestos callejeros, donde comerciantes aceptan el efectivo reparado para evitar pérdidas.

El proceso del joven consta en limpiar billetes para después unir fragmentos con adhesivo resistente, reforzar bordes y recortar piezas para conservar elementos de seguridad. Cobra una pequeña comisión por cada billete devuelto, lo que le permite sostener su trabajo y ayudar a clientes sin otra forma de pago.

Te puede interesar: Israel ha violado casi 600 veces el “alto al fuego” en Gaza

La escasez de billetes nuevos se vincula a restricciones y bloqueos que han limitado la entrada de suministros a la Franja de Gaza desde octubre de 2023, afectando servicios bancarios y la reposición de moneda. Con el tiempo, los billetes se han desgastado y muchos comercios comenzaron a rechazarlos.

Más allá de la técnica, la reparación de billetes ha generado una microeconomía informal que mitiga de forma limitada el impacto inmediato de la escasez. Familias y pequeños negocios pueden seguir comprando alimentos y pagando servicios gracias a esta solución temporal, pero no sustituye la normalización del flujo de efectivo ni el acceso a servicios bancarios o ayuda sostenida.

Te recomendamos: