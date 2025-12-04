Cadillac presentará su monoplaza en el Super Bowl LX

La escudería estadounidense Cadillac anunció que presentarán el monoplaza que usarán en su primera temporada de la F1 durante Super Bowl LX (60), en febrero de 2026. “Checo” Pérez y Valtteri Bottas también serán presentados con la indumentaria oficial.

El tan esperado regreso de estos dos pilotos que siempre habían tenido un rol discreto, pero importante; ahora serán los protagonistas de estar al frente de un equipo poderoso que se estrenará en los máximos circuitos del automovilismo en la siguiente temporada.

En principio, el anuncio se hizo por medio de un comunicado en redes sociales con la leyenda de: “La decoración ya está lista. Nos vemos el domingo del Super Bowl”. Además, dejaron una imagen con el nombre de la escudería y la fecha oficial en un ovoide que alude al fútbol americano.

El magnoevento más importante de la unión americana es, sin duda alguna, la final de la temporada de la NFL con el tan aclamado Super Bowl.

Tan solo la anterior edición, con la victoria de los Eagles de Filadelfia contra los Chiefs de Kansas City en este año, logró llegar a 127 millones de vistas, por lo que se espera que ese momento sea el idóneo, como lo fue el tráiler de la película F1 que se presentó en todas las pantallas del Caesars Superdome.

La fecha oficial de la presentación del monoplaza y el futuro ganador del Vince Lombardi será el 8 de febrero de 2026.

“El Super Bowl es uno de los pocos momentos en la cultura estadounidense donde el deporte, el entretenimiento y la narrativa se unen, y nos brinda la oportunidad de presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un escenario que refleja quiénes somos”, dijo el director ejecutivo de Cadillac, Dan Towriss.

En esta ocasión, será la sede mundialista de San Francisco y casa de los 49’ers, el Levi’s Stadium. Aún no se menciona en qué momento Cadillac mostrará al mundo a su vehículo, pero puede ser en una pausa de los dos minutos, antes del show del medio tiempo o antes del inicio del partido.

Durante esta presentación, será la primera vez que veremos el diseño del monoplaza, los colores que usarán, las indumentarias y las características con las que competirán en todo el 2026.

Cabe recordar que, a pesar de estar asociados con General Motors, los motores y cajas de cambios serán fabricados por Ferrari hasta 2028.

