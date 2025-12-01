Inundaciones en Indonesia dejan más de 500 personas sin vida

Más de 500 personas han muerto en Indonesia tras las inundaciones que devastaron varias provincias de la isla de Sumatra. Las autoridades confirmaron que la cifra de víctimas sigue aumentando mientras continúan las labores de rescate en comunidades arrasadas por el agua y los deslizamientos de tierra.

El desastre se originó por lluvias torrenciales asociadas al ciclón Senyar, que intensificó el monzón y provocó inundaciones de gran magnitud. Miles de familias han quedado desplazadas y numerosas aldeas permanecen incomunicadas.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres informó que las zonas más afectadas son Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental. En estas regiones, viviendas, carreteras y puentes fueron destruidos, dejando a la población sin acceso a servicios básicos.

Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes, aunque enfrentan dificultades por la falta de maquinaria pesada y el difícil acceso a las áreas aisladas.

En algunos lugares, los habitantes han tenido que improvisar refugios y buscar alimentos por su cuenta, lo que refleja la gravedad de la crisis humanitaria.

El gobierno indonesio ha solicitado apoyo internacional para atender a los millones de afectados. La ayuda humanitaria comenzó a llegar por tierra y aire, pero aún existen comunidades que no han recibido asistencia.

Países vecinos como Sri Lanka, Tailandia y Malasia también han reportado daños por las lluvias extremas, lo que evidencia el alcance regional del fenómeno.

