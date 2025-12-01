Alertan sobre el aumento de los casos de VIH en México tras la pandemia

El VIH en México registra un repunte tras la pandemia de covid-19; las autoridades sanitarias y organizaciones civiles reportan más de 15 mil nuevos casos en 2025, una cifra que refleja el impacto de la interrupción de servicios médicos durante la emergencia sanitaria. Hay personas que desconocen su diagnóstico y continúan transmitiendo el virus sin saberlo.

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH estima que más de 380 mil personas viven con el virus en el país. De ellas, cerca del 20 por ciento no ha sido diagnosticada.

La principal vía de transmisión sigue siendo la sexual, lo que evidencia la necesidad de reforzar campañas de prevención y educación en salud.

Durante la pandemia, el acceso a pruebas y tratamientos se redujo de manera significativa. Al reanudarse los servicios, los diagnósticos aumentaron y revelaron un subregistro previo.

En estados como Coahuila, los contagios se multiplicaron por cuatro en un año, lo que confirma que el problema es nacional y no aislado.

Organizaciones civiles advierten que la respuesta institucional ha sido insuficiente. Señalan que se requiere actualizar los registros epidemiológicos, garantizar pruebas rápidas en todo el país y combatir el estigma que impide a muchas personas buscar atención médica.

