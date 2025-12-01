Texmelucan inaugura pavimentación en calle de Tlanalapan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5 de Mayo en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan con una inversión superior a los 6 millones 600 mil pesos, beneficiando a más de 20 mil pobladores.

En su intervención, el Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso, destacó que la ejecución de esta importante obra responde a una necesidad prioritaria que por años estuvo a la espera; actualmente, con la pavimentación de esta vialidad, se mejora la movilidad y la infraestructura en el municipio.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, informó que esta obra incluyó la construcción de pavimento hidráulico, de banquetas, así como pintura en guarniciones y cruces peatonales, dando cumplimiento al compromiso del Gobierno Municipal.

El presidente auxiliar de San Rafael Tlanalapan, Guadalupe de Jesús Calixto Sánchez, agradeció a las autoridades municipales por concretar una obra que era necesaria desde hace tiempo para su comunidad.

Este importante acto contó con la participación del Alcalde, Juan Manuel Alonso, quien, acompañado de la Síndica Municipal, Regidoras y Regidores, del Presidente Auxiliar de Tlanalapan, así como de funcionarios del Gobierno Municipal, cortó el listón inaugural.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal avanza mejorando la infraestructura y movilidad, a través de vialidades más seguras en beneficio de las familias texmeluquenses.

