Destinarán un billón de pesos a Programas para el Bienestar en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los Programas para el Bienestar beneficiaron este año a 32 millones 836 mil personas con una inversión social de 850 mil millones de pesos, y proyectó que para 2026 esta cifra alcanzará un billón de pesos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó el crecimiento sostenido de la inversión social, que pasó de 291 mil 525 millones de pesos en 2019 a los 850 mil millones asignados en 2025.

El secretario técnico del gabinete presidencial, Carlos Torres Rosas, precisó que la meta de cobertura para este año es de 33 millones 391 mil personas, con un avance actual del 98% que alcanzará el 100% con los depósitos programados en los próximos días.

En materia de programas específicos, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 1 al 13 de diciembre se abrirá el registro para las Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, con un sistema organizado por la letra inicial del apellido paterno.

Hasta el momento, se han invertido 579 mil 392.5 millones de pesos en apoyos directos para 18.5 millones de derechohabientes.

Complementariamente, Pamela López Ruiz, directora general del programa La Escuela es Nuestra, detalló que este año se benefició a 8.1 millones de estudiantes con 25 mil millones de pesos destinados a mejoras en 68 mil 11 planteles educativos.

