No hay ruptura entre Sheinbaum y AMLO, asegura Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier negó que exista una ruptura entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que ambos han sostenido un “trato diplomático” desde el relevo presidencial.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano indicó que, tras concluir su administración, López Obrador anunció que se retiraría de la vida pública y trabajaría en un libro, motivo por el que reapareció para presentarlo y dar su respaldo a Claudia Sheinbaum.

Alejandro Armenta señaló que en el proceso de sucesión actual ha prevalecido el respeto institucional, a diferencia de las transiciones del viejo régimen como la de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, o bien, de José López Portillo y Miguel de la Madrid.

Incluso destacó que la presidenta le ha dado el lugar que le corresponde en la historia al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien consideró ha sido “muy prudente” con su retiro.

El mandatario criticó las versiones difundidas en redes sociales sobre un presunto distanciamiento entre ambos líderes de Morena, las cuales atribuyó a “comentócratas” que provienen de “fábricas de mentiras” y se dedican a construir discursos sin fundamento, que buscan generar división.

“La narrativa en redes sociales dice que ya rompieron relaciones, así lo afirman, pero es completamente falso”, sostuvo.

En ese contexto, Alejandro Armenta informó que el próximo 6 de diciembre acudirá a la Ciudad de México para participar en la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación, a la que convocó Claudia Sheinbaum.

Refirió que no obligará a nadie a asistir al Zócalo capitalino, pues consideró que todos los que se sienten parte de la Cuarta Transformación estarán presentes, y mencionó que, en Puebla, hay más de 500 mil simpatizantes de Morena afiliados.

