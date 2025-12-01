Armenta descarta competir por la candidatura presidencial en 2030

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que no está “haciendo vaquita” para una candidatura presidencial y descartó cualquier intención de competir por “la grande” en 2030, al asegurar que está plenamente dedicado a su labor como titular del Ejecutivo estatal.

En conferencia de prensa, el mandatario recordó que, tras ganar el debate por la gubernatura en 2024, hizo un compromiso con su familia y con los poblanos de actuar con honestidad durante su gestión.

A unos días de cumplir su primer año de gobierno, sostuvo que no se ha “corrompido por el poder”, que ha sido justo en la aplicación de la ley y que trabaja “de tiempo completo” en las tareas del Estado, pues gobernar Puebla es —dijo— “su sueño”.

Reiteró que no tiene interés en otro cargo público y rechazó cualquier aspiración presidencial; incluso aseguró que no utilizará su posición para allegarse de recursos con fines electorales, como ocurrió en el pasado, en alusión al exgobernador Rafael Moreno Valle.

“Es mi sueño, los poblanos me dieron la oportunidad de servir, es el más alto honor, no tengo interés de ninguna otra cosa, porque también vi una columna que, porque digo ‘Pensar en Grande‘, piensan que estoy pensando en ‘la grande‘. (La gubernatura de Puebla) es el sueño de mi vida, es por lo que luché y es en lo que creo: servir a Puebla; no estoy haciendo vaquita como el que saqueó al Estado para hacer su campaña presidencial”, apuntó.

Alejandro Armenta destacó que su administración realiza un manejo responsable del presupuesto “sin moches ni milpa” y ejemplificó que el Programa de Obra Comunitaria ha permitido eficientar el gasto público y que la pavimentación de calles cuesta apenas una tercera parte de lo que se pagaba antes, gracias al uso de maquinaria estatal, adquirida este año.

Enfatizó que “ama a Puebla” y que antepone el interés colectivo sobre cualquier ambición personal; por ello confió en que su gobierno logrará “cosas extraordinarias” sin recurrir a contratos y obras que perjudiquen al estado ni generen negocios privados, a diferencia de quienes le antecedieron en el cargo.

Durante la conferencia, el mandatario estuvo acompañado de su padre, Rafael Armenta, a quien reconoció como la persona que más admira y de quien aprendió el “amor a la tierra”, por lo que sigue sus consejos para evitar que el poder lo corrompa.

“Todos los días tenemos que luchar contra la tentación del poder. Es una línea muy delgada entre la honradez y la deshonestidad. Por eso soy intolerante a la corrupción y a la indiferencia”, expresó.

