IBERO Puebla y SEDIF firman convenio de prácticas profesionales y servicio social

Convencidos de que se puede alcanzar un bien mayor a través de la generación de vínculos con aliados estratégicos, la IBERO Puebla y el Sistema Estatal para el Desarrollo integral de la Familia de Puebla (SEDIF) celebraron una firma de convenio para la mejora continua y la colaboración armoniosa entre ambas instancias.

Este acuerdo, con vigencia hasta el 30 de diciembre de 2030, tiene el objetivo de trabajar colaborativa y activamente para la construcción de alternativas más sólidas para el futuro, pues la Comunidad Universitaria podrá realizar prácticas profesionales o servicio social en la instancia gubernamental.

Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, brindó un mensaje de gratitud y colaboración a las y los representantes de esta importante alianza. Aseguró que el SEDIF es una “institución estatal con la que compartimos la vocación de servicio a las personas vulneradas de nuestro contexto social”.

Asimismo, ve en esta colaboración un momento fundamental para seguir construyendo un camino conjunto: “Hago votos para que esta colaboración dé grandes frutos en beneficio del SEDIF, de nuestra IBERO Puebla y de toda la sociedad poblana; para que sea un motivo más para el fortalecimiento de la cooperación entre instituciones estatales y universidad, como agentes de transformación en la realidad”.

Al respecto, la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano sostuvo que, con esta unión, las y los estudiantes podrán poner en práctica sus habilidades que adquirieron durante su formación académica, así como reforzar la calidad y el trato humano requeridos al brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Juan Carlos Valdez Zayas, director general del SEDIF mencionó que tanto el servicio social como las prácticas profesionales constituyen escenarios de aprendizaje fuera de aulas y laboratorios, y son componentes estratégicos en la preparación académica de la comunidad estudiantil.

En esta celebración de vinculación, por parte de la IBERO Puebla estuvieron presentes José Cervantes Sánchez, director general del Medio Universitario, Germán Báez Monterrubio, director de Comunicación Institucional, y Karla Pérez Ríos, coordinadora de Procuración de Fondos.

Por parte del SEDIF, participaron Carmen González Serdán, coordinadora estatal de las Casas Carmen Serdán, Máximo Serdán, vinculación interinstitucional de las Casas, y Elvira Linares Romero, coordinadora de capacitación y vinculación con I. P. de estos refugios para mujeres en situación de vulnerabilidad.

