“Piano Cósmico” transforma partículas en música y destellos

Ciencia y arte se combinan para acercar la Física de Partículas al público a través del Piano Cósmico, un instrumento que detecta muones procedentes de las partículas cósmicas y subatómicas provenientes del espacio -millones impactan diariamente a la Tierra- y los convierte en notas musicales y destellos de luz.

Esta innovación desarrollada por investigadores de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la BUAP, quienes forman parte del grupo de mexicanos que trabaja en el experimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment) del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), se presentó en la Bienal Ciudad y Ciencia en Barcelona, España, a raíz de la invitación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) para representar al país en este encuentro.

Los doctores Arturo Fernández Téllez, director de Divulgación Científica de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado y Guillermo Tejeda Muñoz, físico especializado en electrónica e instrumentación aplicada de la FCFM, dieron a conocer que este dispositivo, patentado en 2014, explica de manera amena y sencilla cómo funciona el detector ACORDE (ALICE Cosmic Ray Detector), uno de los tres diseñados e instalados por mexicanos en dicho experimento del LHC.

Asesorados por músicos, los investigadores de la BUAP desarrollaron este instrumento conformado por cinco detectores de partículas conectadas a un sistema electrónico (“cerebro”), el cual capta la cascada que deriva de los rayos cósmicos (muones, electrones y piones, entre otras partículas subatómicas) que chocan con la atmósfera. Cada vez que las partículas de la cascada cósmica impactan alguno de los detectores del Piano Cósmico, se produce un tono musical y un destello de luz, lo que genera un “ritmo cósmico” pentatónico y flashes luminosos que atraen la atención de personas de todas las edades.

Desde su creación en 2010 a la fecha, el Piano Cósmico tiene innovaciones tecnológicas en la parte estética y electrónica; genera sonidos más elaborados cercanos a las teclas de un piano real, gracias a cinco sensores que producen una secuencia pentatónica.

No hay una melodía reconocible porque el universo se gobierna por el azar y es imposible predecir el comportamiento de los elementos que lo componen. De esta manera, los académicos de la FCFM hacen visible lo invisible.

El Piano Cósmico se ha presentado en los CERN Open Days, actividad de divulgación científica realizada por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés); en los festivales BlueDot y WOMAD, ambos en 2016 en Manchester y Bristol, respectivamente, en Reino Unido; así como en el Festival de Jazz de Montreux o el EuroScience Open Forum.

Además, en la Bienal Ciudad y Ciencia, el doctor Arturo Fernández Téllez, nombrado CERN Scientific Associate en 2007 y quien recibió el reconocimiento Mentes QUO 2011 de Discovery Channel, impartió la conferencia “La vida cuántica de las partículas elementales”, en el Museo de Historia de Barcelona, donde compartió con el público los efectos y aplicaciones tecnológicas de las partículas elementales.

En dicha ponencia expuso cómo la Física Cuántica ha calado en las construcciones sociales, políticas, económicas, científicas y culturales del mundo actual, y analizó retos y oportunidades en el nuevo mundo que dibujan las tecnologías.

