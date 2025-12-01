No hay nada oficial sobre compra de Agua de Puebla, afirma Armenta

No hay nada oficial sobre la compra del 75% de acciones de Agua de Puebla por la empresa filipina Manila Water, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien reconoció que sí hay diálogo entre ambas firmas.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que hay acercamientos, pero hasta ahora no se ha confirmado un acuerdo al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), por lo que todo lo que se diga al respecto son especulaciones.

“Hasta este momento, no hay una confirmación del SOAPAP (Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla). Todo lo que se diga mientras no esté confirmado oficial, formalmente, pues pueden ser diálogos, especulaciones”, declaró.

No obstante, señaló que personalmente se mantiene atento al tema, ya que es una de las concesiones más importantes que hicieron administraciones pasadas y que afecta a habitantes de la zona metropolitana.

Destacó que, independientemente del acuerdo al que lleguen las firmas, su administración está desarrollando un Plan Hídrico que busca garantizar el derecho humano al agua para todos los poblanos.

Explicó que dicho plan incluye la limpieza del río Atoyac y el aprovechamiento del lago de Valsequillo, así como la colaboración y fortalecimiento de organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) para sanear y aprovechar mayores cantidades de agua.

Además, mencionó que en 2026 el SOAPAP tendrá inversiones considerables para lograr que la población tenga un servicio eficiente en el suministro de agua, aunque enfatizó que los ayuntamientos también deben cumplir con su obligación de invertir recursos para dotar del servicio.

Lo anterior, luego de que trascendiera que la empresa filipina Manila Water adquirirá el 74.8 por ciento de las acciones de Agua de Puebla, que en 2013 obtuvo la concesión por 30 años del servicio de agua potable en la capital y algunas zonas de su área conurbada.

