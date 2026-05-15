Margarita II de Dinamarca se recupera tras angioplastia de emergencia

La reina Margarita II de Dinamarca fue sometida a una angioplastia tras ser hospitalizada de urgencia por una angina de pecho, informó este viernes la Casa Real danesa mediante un comunicado oficial.

La institución detalló que la exmonarca ingresó el jueves al Hospital del Reino, en Copenhague, donde especialistas le practicaron una angioplastia con balón en una arteria coronaria por complicaciones cardíacas.

La Casa Real señaló que la reina de 86 años permanecerá hospitalizada durante algunos días más mientras continúa bajo observación médica y avanza el proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica.

Asimismo, el comunicado destacó que Margarita II presenta una evolución favorable y que actualmente mantiene una buena recuperación, de acuerdo con el reporte difundido por autoridades danesas.

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Margarita II fue la reina desde el 14 de enero de 1972 hasta el 14 de enero de 2024, cuando abdicó en favor de su hijo, el rey Federico X, después de permanecer durante 52 años al frente de Dinamarca.

Pese a dejar el trono, la exmonarca conserva el título de reina y continúa participando en distintos actos oficiales y actividades públicas relacionadas con la familia real danesa en los últimos meses.

La decisión de abdicar sorprendió a Dinamarca debido a que durante años sostuvo públicamente que su labor como monarca era “de por vida”, postura que modificó tras enfrentar diversos problemas de salud.

En su discurso de Fin de Año de 2023, Margarita II explicó que su edad, una complicada operación de espalda durante ese año y la necesidad de renovar la monarquía motivaron su salida del trono danés.

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